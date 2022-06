LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si comincia (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELL’ADRIATICA IONICA RACE 12.24 La partenza odierna è prevista per le ore 12:35. Ancora pochi minuti dunque e poi i corridori prenderanno il via. 12.20 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della seconda tappa del Giro del Delfinato 2022! Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della seconda tappa del Giro del Delfinato 2022! Si ripartirà dalla splendida vittoria di ieri di Wout Van Aert (Jumbo-Visma). Sul traguardo di Beauchastel il corridore belga si è imposto in volata ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELL’ADRIATICA IONICA RACE 12.24 La partenza odierna è prevista per le ore 12:35. Ancora pochi minuti dunque e poi i corridori prenderanno il via. 12.20 Buongiorno a tutti e benvenuti allascritta della secondadeldel! Buongiorno a tutti e benvenuti allascritta della secondadeldel! Si ripartirà dalla splendida vittoria di ieri di Wout Van Aert (Jumbo-Visma). Sul traguardo di Beauchastel il corridore belga si è imposto in volata ...

Advertising

SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:30 per vivere oggi in diretta con noi la seconda tappa del Giro del Delfinato #Dauphiné - zazoomblog : LIVE – Giro del Delfinato 2022 seconda tappa: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - #Delfinato #seconda #tappa:… - zazoomblog : LIVE – Giro del Delfinato 2022 seconda tappa: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - #Delfinato #seconda #tappa:… - Alessan67416970 : RT @alecattelan: IL MIO PRIMO LIVE NEI TEATRI. Controlla le date. Ci vediamo in giro? - zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 prima tappa in DIRETTA: Wout van Aert subito leader Velasco e Tiberi con i migliori -… -