Le vere immagini della “folla” di partecipanti al comizio di Salvini a Buccinasco (Di lunedì 6 giugno 2022) Ci sono storie che esistono solamente nella narrazione social-propagandistica e realtà che, invece, raccontano dinamiche e “tassi di partecipazione” molto diverse rispetto alla realtà dei fatti. Perché, secondo quanto pubblicato da Matteo Salvini su Twitter, la sua presenza al comizio della Lega a Buccinasco (in provincia di Milano) è stata accolta da una folla in stile “festa della scudetto del Milan”. Complice un grandangolo e la scelta di immortalare il “gruppetto” di fan presenti sul posto, quel che ha provato a spiegare il segretario del Carroccio non rappresenta la vera realtà. Oggi a Buccinasco (Milano), ore 16: gazebo Lega e gazebo Pd, trova le differenze #12giugnovotoLega pic.twitter.com/Op4fKARCNZ — Matteo Salvini ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Ci sono storie che esistono solamente nella narrazione social-propagandistica e realtà che, invece, raccontano dinamiche e “tassi di partecipazione” molto diverse rispetto alla realtà dei fatti. Perché, secondo quanto pubblicato da Matteosu Twitter, la sua presenza alLega a(in provincia di Milano) è stata accolta da unain stile “festascudetto del Milan”. Complice un grandangolo e la scelta di immortalare il “gruppetto” di fan presenti sul posto, quel che ha provato a spiegare il segretario del Carroccio non rappresenta la vera realtà. Oggi a(Milano), ore 16: gazebo Lega e gazebo Pd, trova le differenze #12giugnovotoLega pic.twitter.com/Op4fKARCNZ — Matteo...

neXtquotidiano : Le vere immagini della “folla” di partecipanti al comizio di #Salvini a #Buccinasco - ClaudelGFX : prossima puntata #CorrieredellaSera fara il elenco di propaganda bots pro ucraina- lo stessi che lanciavano copia i… - nicosacchettiii : @crickecrockstan martina ma tu a 00:19 puoi farmi piangere? neanche ti immagini quanto queste parole, mi fanno bene… - enricoarena72 : RT @lia1lia2: Il Giubileo della regina con tutte queste immagini che non riesco a capire se siano vere o no da quanto sono assurde e fuori… - lia1lia2 : Il Giubileo della regina con tutte queste immagini che non riesco a capire se siano vere o no da quanto sono assurd… -