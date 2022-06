Advertising

Agenzia ANSA

di funzionari della Cia e dell'intelligence britannica lavorano in Ucraina da circa 10 anni. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergeinel corso di un'intervista all'...... il ministro degli esteri russo Sergheiha annullato la visita in Serbia prevista oggi e ... "Stiamo perdendo, muoriamo a" Il retroscena - "Putin è malato di cancro": cosa sappiamo ... Lavrov, centinaia agenti Cia e Gb in Ucraina da 10 anni - Europa (ANSA) - ROMA, 06 GIU - Centinaia di funzionari della Cia e dell'intelligence britannica lavorano in Ucraina da circa 10 anni. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov nel corso di ...Dopo oltre un mese, la guerra torna a Kiev: un bombardamento russo ha colpito una fabbrica nella zona orientale della capitale ucraina. Zelensky ha visitato il fronte a Zaporizhzhia. Il 60% della regi ...