“Il Cremlino è un merd*” “Due coglio**” Caos a La7 e Sallusti se ne va

(Di lunedì 6 giugno 2022) Che sarebbe stata la puntata delle polemiche c’era da aspettarselo. Dopo essere andato a Odessa per condurre dal fronte una puntata di Non è l’Arena, Massimo Giletti ieri ha preso un aereo e ha replicato il copione ma da Mosca. Vista. Durante la diretta è successo quasi di tutto. Il conduttore ha avuto un malore, con Myrta Merlino preoccupata che s’è lasciata andare ad un “Massimo, Massimo: aiutate Massimo”. C’è stato spazio per l’intervista alla portavoce del ministro degli Esteri russo, Maria Zacharova, stranamente via Skype, la quale ha pure accusato il conduttore di “parlare per un bambino”. E infine la sfuriata di Alessandro, che prima rimprovera Giletti per “l’asservimento totale alla peggiore propaganda” e poi abbandona il collegamento. “Guarda Massimo, quando ho saputo che eri andato a Mosca ero molto orgoglioso del fatto di ...

