Gay Pride – PVF chiede scuse per gli attacchi blasfemi (Di lunedì 6 giugno 2022) Gay Pride – Pro Vita Famiglia chiede scuse dopo attacchi blasfemi – «Eccoli i soliti "democratici" e fautori delle libertà, gli stessi del Ddl Zan, che chiedono a gran voce rispetto, ma nelle loro dimostrazioni pubbliche dileggiano e offendono la religione con immagini blasfeme, mentre proprio in questi giorni, come ormai da anni, i cristiani vengono barbaramente massacrati e discriminati per la loro fede in tutto mondo. «Il gay Pride di Cremona, come già accaduto in passato durante manifestazioni di questo tipo, ha svelato tutta la sua componente intollerante e discriminatoria, esibendo una statua della Madonna, con tanto di aureola, a seno scoperto. Una discriminazione per giunta avallata dall'amministrazione locale, guidata dal sindaco Gianluca Galimberti, già presidente dell'Azione ...

AlexBazzaro : Quindi i partecipanti al gay pride che rivendicano la “Madonna a seni nudi” in nome della libertà di espressione so… - ProVitaFamiglia : ? BASTA PATROCINI AI GAY PRIDE BLASFEMI! Chiediamo ai Sindaci delle città in cui si deve ancora svolgere il gay pr… - Giusepp60921070 : RT @salvinimi: Totò direbbe; Sono uomo di mondo. Ho fatto tre giorni di #gaypride a Cuneo. Oh ma santi e Madonne non potete lasciarli fuori… - ESurfer2 : RT @Massimi06250625: GLI OMOSESSUALI ORGOGLIOSI PRETENDONO RISPETTO MA NON DANNO RISPETTO - GAY PRIDE BLASFEMO A CREMONA: MADONNA A SENO SU… - ZilloAnto : RT @AlessandraOdri: Ieri è andato in scena il Cremona Gay Pride. Uno spettacolo vergognoso, volgare e blasfemo.I gay pretendono rispetto,ma… -