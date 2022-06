F&B Day - Il passaggio dal termico all'elettrico visto da Trulli (Di lunedì 6 giugno 2022) Quindici anni di Formula Uno, con 11 podi tra cui anche la perla della vittoria del Gran Premio di Montecarlo nel 2004 con la Renault. Questa la carriera di Jarno Trulli nella massima competizione motoristica al mondo, pilota che sarà la guest star dell'evento F&B Day, organizzato da Fleet & Business, intervistato dal direttore di Quattroruote Gian Luca Pellegrini. In un momento in cui si parlerà del passaggio dai motori endotermici a quelli elettrici, passaggio che fece anche Trulli nel 2014, quando partecipò con una scuderia di sua proprietà - la Trulli GP - affiancato dalla connazionale Michela Cerruti, nel neonato campionato della Formula E. Nella scuderia figuravano Lucio Cavuto, anche manager del pilota abruzzese nonché socio nella casa vitivinicola Podere Castorani (della quale vi sarà ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 6 giugno 2022) Quindici anni di Formula Uno, con 11 podi tra cui anche la perla della vittoria del Gran Premio di Montecarlo nel 2004 con la Renault. Questa la carriera di Jarnonella massima competizione motoristica al mondo, pilota che sarà la guest star dell'evento F&B Day, organizzato da Fleet & Business, intervistato dal direttore di Quattroruote Gian Luca Pellegrini. In un momento in cui si parlerà deldai motori endotermici a quelli elettrici,che fece anchenel 2014, quando partecipò con una scuderia di sua proprietà - laGP - affiancato dalla connazionale Michela Cerruti, nel neonato campionato della Formula E. Nella scuderia figuravano Lucio Cavuto, anche manager del pilota abruzzese nonché socio nella casa vitivinicola Podere Castorani (della quale vi sarà ...

