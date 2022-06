Empoli | il nuovo allenatore è Paolo Zanetti - Sport - Calcio - quotidiano net

Advertising

Nazione_Empoli : Zanetti è il nuovo allenatore dell'Empoli - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio UFFICIALE – Paolo Zanetti nuovo allenatore dell’Empoli #empolifc - 11contro11 : UFFICIALE - Paolo Zanetti è il nuovo allenatore dell'#Empoli #Calciomercato #SerieA #11contro11 - CorSport : Ufficiale, #PaoloZanetti è il nuovo allenatore dell'#Empoli - TUTTOJUVE_COM : UFFICIALE - Empoli, Zanetti sarà il nuovo allenatore: contratto biennale con opzione -

Paolo Zanetti, 6 giugno 2022 - La notizia era ampiamente nell'aria e adesso è pure ufficiale: l'ha scelto Paolo Zanetti come suoallenatore. L'ex Venezia, esonerato dalla società lagunare lo scorso 27 aprile dopo che il tecnico l'aveva riportata nella massima serie, aveva risolto il ...Paolo Zanetti è ilallenatore dell'. L'ex tecnico del Venezia ha firmato un contratto biennale con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Prende il posto di Aurelio Andreazzoli reduce da una stagione ...L'Empoli, dopo l'addio ad Aurelio Andreazzoli, ha annunciato il nuovo tecnico Paolo Zanetti, ex giocatore del club toscano tra il 2003 e il 2006. Il comunicato ufficiale: "Empoli ...L'Empoli ha scelto il nuovo allenatore, è ufficiale l'ingaggio di Paolo Zanetti che andrà a sostituire Andreazzoli sulla panchina toscana.