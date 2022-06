Elenco di “putiniani” del Corriere, Conte: “Indegno che si faccia lista di proscrizione. Siamo in democrazia, teniamocela stretta” (Di lunedì 6 giugno 2022) “Ho dato un’occhiata a quelle foto segnaletiche e a quella lista di proscrizione, ho visto anche che è stata abbinata a presunte inchieste del Copasir, secondo me bisogna stare molto attenti. Anzi trovo Indegno che si facciano delle liste di proscrizione con immagini di alcune persone estraendo delle frasi che hanno detto e delle opinioni espresse. Il nostro Paese è bello perché Siamo in democrazia, teniamocela stretta questa democrazia”. Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ha commentato con alcuni giornalisti a Palermo, nella sua visita al lungomare di Barcarello, l’articolo pubblicato dal Corriere della Sera coi nomi di alcune persone ritenute vicine a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) “Ho dato un’occhiata a quelle foto segnaletiche e a quelladi, ho visto anche che è stata abbinata a presunte inchieste del Copasir, secondo me bisogna stare molto attenti. Anzi trovoche sino delle liste dicon immagini di alcune persone estraendo delle frasi che hanno detto e delle opinioni espresse. Il nostro Paese è bello perchéinquesta”. Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, ha commentato con alcuni giornalisti a Palermo, nella sua visita al lungomare di Barcarello, l’articolo pubblicato daldella Sera coi nomi di alcune persone ritenute vicine a ...

Advertising

fattoquotidiano : Il numero uno del Comitato per la sicurezza smentisce in tv l'elenco (con tanto di foto) dei membri della presunta… - MEcosocialista : @teoxandra @crazybalzano @Corriere Non inventarsi palle e liste di prescrizione. Smentita ufficiale. - MEcosocialista : @crazybalzano @teoxandra @Corriere Era tutta una balla. Il Copasir ha smentito.. - MEcosocialista : @gbarbacetto E il #Copasir ha pure smentito... - MEcosocialista : Quindi @Corriere si è inventato le liste di prescrizione, a quanto dice il #Copasir? La sua tradizione #fascista s… -