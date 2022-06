"Difendo Salvini ma..." La risposta di Cassese spiazza Merlino, cosa dice il codice sull'invio di armi (Di lunedì 6 giugno 2022) "Matteo Salvini dice cose che non mi piacciono? Lo Difendo, ma...". Il costituzionalista Sabino Cassese difende il leader della Lega. Durante la puntata de L'Aria che Tira, lunedì 6 giugno, la conduttrice Myrta Merlino ha fatto ascoltare l'intervento di Salvini al giudice (“chi parla solo di armi e di guerra è nemico del popolo italiano”) e ironizzato: “Ero rimasta al vostro passato di verdure, mi sa che deve offrirgli una grattachecca, credo abbia detto cose su cui non è d'accordo”, ma Cassese l'ha rintuzzata: “Lo Difendo, lui ha detto ‘chi parla solo di armi' e mi pare giusto. Bisogna tentare di risolvere in maniera pacifica i conflitti, è nella Costituzione”. Dunque, Cassese e ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 giugno 2022) "Matteocose che non mi piacciono? Lo, ma...". Il costituzionalista Sabinodifende il leader della Lega. Durante la puntata de L'Aria che Tira, lunedì 6 giugno, la conduttrice Myrtaha fatto ascoltare l'intervento dial giu(“chi parla solo die di guerra è nemico del popolo italiano”) e ironizzato: “Ero rimasta al vostro passato di verdure, mi sa che deve offrirgli una grattachecca, credo abbia detto cose su cui non è d'accordo”, mal'ha rintuzzata: “Lo, lui ha detto ‘chi parla solo di' e mi pare giusto. Bisogna tentare di risolvere in maniera pacifica i conflitti, è nella Costituzione”. Dunque,e ...

