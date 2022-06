Confronto sui 5 referendum della giustizia: alla Rocca evento promosso da Verga e Mongillo (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl coordinamento del Comitato pro referendum, guidato da Arturo Mongillo e Antonio Verga, promuove un Confronto pubblico sui cinque referendum della giustizia previsto nel pomeriggio di giovedì 9 giugno con inizio alle ore 16,00 nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori. Prima del Confronto sui cinque referendum della giustizia sono previsti i saluti istituzionali del Presidente della Provincia Nino Lombardi. Ad introdurre e moderare il Confronto sarà il Consigliere dell’Ordine degli Avvocati Marianna Corbo. A relazionare sul delicato tema dei referendum costituzionali sarà Orazio ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl coordinamento del Comitato pro, guidato da Arturoe Antonio, promuove unpubblico sui cinqueprevisto nel pomeriggio di giovedì 9 giugno con inizio alle ore 16,00 nella Sala Consiliaredei Rettori. Prima delsui cinquesono previsti i saluti istituzionali del PresidenteProvincia Nino Lombardi. Ad introdurre e moderare ilsarà il Consigliere dell’Ordine degli Avvocati Marianna Corbo. A relazionare sul delicato tema deicostituzionali sarà Orazio ...

