Canè: ''Napoli, Mertens è diventato simbolo di questa squadra. Meritava un premio'' (Di lunedì 6 giugno 2022) Canè: ''Mertens? La situazione in generale mi fa venire male allo stomaco'' A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Canè. Queste le sue parole: “Mertens? La situazione in generale mi fa venire male allo stomaco, perché i tifosi del Napoli meritano ben altro. Mertens è arrivato a Napoli come un emergente, possiamo paragonarlo a me, ma la fortuna di De Laurentiis che di calcio ne capisce poco è tanta. Dries è diventato simbolo di questa squadra. Meritava un premio come simbolo giocando ancora. Penso che tutti apprezzerebbero il presidente se facesse un regalo, tenendolo. Segna ancora e lo ha dimostrato anche quest’anno ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 6 giugno 2022): ''? La situazione in generale mi fa venire male allo stomaco'' A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto. Queste le sue parole: “? La situazione in generale mi fa venire male allo stomaco, perché i tifosi delmeritano ben altro.è arrivato acome un emergente, possiamo paragonarlo a me, ma la fortuna di De Laurentiis che di calcio ne capisce poco è tanta. Dries èdiuncomegiocando ancora. Penso che tutti apprezzerebbero il presidente se facesse un regalo, tenendolo. Segna ancora e lo ha dimostrato anche quest’anno ...

Advertising

hznll28 : RT @Guli__1979: Stavo nel centro di Napoli a mandare una nota audio, poi un cane ha abbaiato, si è sentita la sirena di un'ambulanza e una… - poch8mio : RT @virgini22338959: Ragazzi ho trovato questo gattino in una scatola! Napoli, fuorigrotta! Io non posso tenerlo perché ho il cane e mamma… - SimonaPolito2 : RT @virgini22338959: Ragazzi ho trovato questo gattino in una scatola! Napoli, fuorigrotta! Io non posso tenerlo perché ho il cane e mamma… - majewsky2000 : Certe volte mi viene quella voglia matta di farmi un tatuaggio però ci sono due ma : - probabilmente soffrirò come… - dariodalb10 : RT @Guli__1979: Stavo nel centro di Napoli a mandare una nota audio, poi un cane ha abbaiato, si è sentita la sirena di un'ambulanza e una… -