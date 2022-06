Calcio: Tavecchio, 'Mancini sta facendo bene, la sua è l'unica via' (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Roberto Mancini sta facendo bene: continui così. Anche perché è l'unica via". Lo dice all'Adnkronos l'ex presidente della Figc Carlo Tavecchio, all'indomani dell'esperimento "riuscito, visto che la partita contro la Germania è andata meglio di quanto pensassero i menagrami" nell'esordio di Nations League, e terminata 1-1. Quello del ct azzurro "è un tentativo lodevole, che dà fiducia ai calciatori italiani. Se andiamo a vedere i nostri campionati, a qualsiasi livello, ci sono più extracomunitari che italiani: e questo si riflette sulle varie Nazionali". Si dibatte molto sui giovani italiani che vanno a giocare all'estero: "ma adesso -osserva Tavecchio- con la situazione dell'economia internazionale che sta andando a scatafascio, il problema non saranno più ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Robertosta: continui così. Anche perché è l'via". Lo dice all'Adnkronos l'ex presidente della Figc Carlo, all'indomani dell'esperimento "riuscito, visto che la partita contro la Germania è andata meglio di quanto pensassero i menagrami" nell'esordio di Nations League, e terminata 1-1. Quello del ct azzurro "è un tentativo lodevole, che dà fiducia ai calciatori italiani. Se andiamo a vedere i nostri campionati, a qualsiasi livello, ci sono più extracomunitari che italiani: e questo si riflette sulle varie Nazionali". Si dibatte molto sui giovani italiani che vanno a giocare all'estero: "ma adesso -osserva- con la situazione dell'economia internazionale che sta andando a scatafascio, il problema non saranno più ...

Advertising

FGiallorossa : @CalcioFinanza Dopo queste partite che, non lo spero ma ne sono piuttosto sicuro, andranno male, mi auguro che facc… - Rocha496 : ..#Gravina (un politico dei peggiori) incapace di qualsiasi riforma per rimettere in piedi l'industria calcio ormai… - Rocha496 : Frivolezze= il calcio. L'allenatore #Ventura ed il presidente #Tavecchio furono lapidati e costretti alle dimission… - SuricoRocco : l'Argentina insegna calcio ad una nazionale che dopo aver vinto un Europeo,molti ancora si chiedono come sia stato… -