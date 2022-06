Avvocato Turco, estranea ad accuse per 'esame farsa' Suarez (Di lunedì 6 giugno 2022) L'Avvocato Maria Cesarina Turco ha rivendicato la sua estraneità ai fatti che le sono stati contestati nell'ambito dell'indagine sul cosiddetto "esame farsa" per la conoscenza dell'italiano sostenuto ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) L'Maria Cesarinaha rivendicato la sua estraneità ai fatti che le sono stati contestati nell'ambito dell'indagine sul cosiddetto "" per la conoscenza dell'italiano sostenuto ...

Advertising

_avvocato : @pmm131x Difficile difficilissimo, campionato turco altra categoria. Non penso abbiano struttura economica per allestire squadra da SuperLig - paolobocciarel1 : @_avvocato @giovannibrenteg Lo voglio vedere nel campionato turco per dare un giudizio definitivo -