Asllani, Pedullà: "Il Newcastle chiede un incontro, le milanesi aspettano" (Di lunedì 6 giugno 2022) Asllani PEDULLA – Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune indiscrezioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sul futuro di Asllani. Ecco quanto affermato. "Kristjan Asllani è il nuovo che avanza, inutile sottilizzare. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, stiamo parlando di un centrocampista 2002 dal grande presente e dal futuro ancor più luminoso. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di un interesse del Newcastle, ora possiamo aggiungere che ci sarà un incontro. Le milanesi sono fortemente interessate e su questo non ci sono dubbi. L'Inter vorrebbe prenderlo subito, il Milan lo lascerebbe per un'altra stagione a Empoli, esattamente come vorrebbe il presidente Corsi. Asllani vorrebbe restare in ..."

