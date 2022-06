Amici 21 | LDA e lo strano silenzio social | “Ecco perché sono scomparso”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 6 giugno 2022) Come altri ex protagonisti di21, anche LDA (pseudonimo di Luca D'Alessio, figlio di Gigi) sta vivendo un momento d'oro. Dopo l'uscita del suo primo album, infatti, il cantante è spesso ospite nelle kermesse canore di tutta Italia e i suoi spettacoli regiil tutto esaurito. Per questo motivo i suoi fan siallarmati quando d'improvviso è quasi sparito dai, non postando nulla per giorni. Alla fine, dopo tanti messaggi accorati, LDA è tornato e ha spiegato il motivo della sua assenza. "Ciao ragazzi, perdonatemi se non mi sto facendo sentire, ne ho approfittato di questo giorni per godermi le mie nipoti la famiglia…" ha dichiarato il 19enne figlio di Gigi D'Alessio, che ha promesso di tornare al più presto presto attivo come sempre.