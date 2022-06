(Di domenica 5 giugno 2022) Tre persone sono morte e almeno 11 sono rimaste ferite in unaavvenuta ieri notte su South Street, la zona della movida di. A renderlo noto la polizia, intervenuta in risposta ...

LaStampa : Usa: sparatoria in strada a Filadelfia, 3 morti e 11 feriti - tvsvizzera : #notiziedalmondo Dalla sparatoria di Uvalde ci sono state più di due sparatorie di massa al giorno negli USA. Un nu… - fanpage : Nuova sparatoria negli USA - lastep440 : RT @Adnkronos: Nuova sparatoria negli Usa, 3 morti nel centro di Filadelfia. #news - lifestyleblogit : Usa, sparatoria nel centro di Filadelfia: 3 morti - -

Ci sono almeno 11 feriti Tre persone sono morte e almeno 11 sono rimaste ferite in unaavvenuta ieri notte su South Street, la zona della movida di Filadelfia. A renderlo noto la polizia, intervenuta in risposta all'allarme dato per una persona con un'arma tra la folla. Un ...Allo stesso tempo, la polizia di Filadelfia sta indagando su un'altraavvenuta vicino al luogo della tragedia: gli agenti hanno trovato 13 bossoli a pochi isolati di distanza, ma al ...Dopo Uvalde e Tulsa tocca ora a Philadelphia fronteggiare un nuovo caso di violenza, con una sparatoria nel cuore di South Street ...(Adnkronos) – Tre persone sono morte e almeno 11 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri notte su South Street, la zona della movida di Filadelfia. A renderlo noto la polizia, intervenuta ...