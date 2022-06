Roma, lite per la viabilità finisce in rissa sul Lungotevere: uomo in Ospedale (Di domenica 5 giugno 2022) Scene di ordinaria follia ieri pomeriggio a Roma dove la strada si è trasformata in un vero e proprio ring. Protagonisti alcuni automobilisti che sono venuti alla mani dopo un diverbio in merito alla viabilità. Il tutto è successo intorno alle 16.00 di sabato 4 giugno. rissa in strada sul Lungotevere Dai primi elementi emersi sembrerebbe che a far scattare la zuffa in strada, avvenuta sul Lungotevere dei Sangallo, sarebbe stato un banale diverbio legato alla viabilità, forse a seguito di un sorpasso azzardato. Dopodiché alcune persone, che viaggiavano a bordo di veicoli diversi, avrebbero iniziato a discutere passando rapidamente dalle parole ai fatti. Scesi dai rispettivi veicoli avrebbero iniziato quindi a darsele di santa ragione. L’intervento dalla Polizia Locale Proprio in quel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 giugno 2022) Scene di ordinaria follia ieri pomeriggio adove la strada si è trasformata in un vero e proprio ring. Protagonisti alcuni automobilisti che sono venuti alla mani dopo un diverbio in merito alla. Il tutto è successo intorno alle 16.00 di sabato 4 giugno.in strada sulDai primi elementi emersi sembrerebbe che a far scattare la zuffa in strada, avvenuta suldei Sangallo, sarebbe stato un banale diverbio legato alla, forse a seguito di un sorpasso azzardato. Dopodiché alcune persone, che viaggiavano a bordo di veicoli diversi, avrebbero iniziato a discutere passando rapidamente dalle parole ai fatti. Scesi dai rispettivi veicoli avrebbero iniziato quindi a darsele di santa ragione. L’intervento dalla Polizia Locale Proprio in quel ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, lite per la viabilità finisce in rissa sul Lungotevere: uomo in Ospedale - litaliace : @AndLaMattina @CarloCalenda .@pinelliman è stato candidato nella Lista Calenda alle elezioni di Roma, non ha fatto… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Dà fuoco ad un'auto durante lite, denunciato a Roma. Nell'incendio bruciate anche sei macchine e otto scooter #ANSA http… - AnsaRomaLazio : Dà fuoco ad un'auto durante lite, denunciato a Roma. Nell'incendio bruciate anche sei macchine e otto scooter #ANSA - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Roma, dà fuoco a un'auto durante lite: denunciato -