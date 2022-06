Musetti soffre e vince in finale a Forlì: torna in top - 60. Ora la stagione sull'erba (Di domenica 5 giugno 2022) Pochi giorni dopo la sconfitta in cinque set contro Stefanos Tsitsipas al primo turno del Roland Garros, Lorenzo Musetti si è subito rimesso in gioco a livello Challenger. A Forlì, il tennista di ... Leggi su gazzetta (Di domenica 5 giugno 2022) Pochi giorni dopo la sconfitta in cinque set contro Stefanos Tsitsipas al primo turno del Roland Garros, Lorenzosi è subito rimesso in gioco a livello Challenger. A, il tennista di ...

Advertising

Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Musetti soffre e vince in finale a Forlì: torna in top-60. Ora la stagione sull'erba - Gazzetta_it : Musetti soffre e vince in finale a Forlì: torna in top-60. Ora la stagione sull'erba - Deiana_Luca9 : #Musetti ha più talento sia di #Gigante che di #Passaro e una classifica superiore netta,ma nonostante ciò soffre s… - smngld01 : Finché Musetti soffre con sti giocatorini può fare tutti i set stupendi che vuole contro i big, non diventerà mai uno dei migliori al mondo -