MotoGp, a Barcellona corsa stregata per gli italiani: subito 4 Ducati a terra. Vince Quartararo e allunga in classifica su Bagnania (Di domenica 5 giugno 2022) Il Montmeló prende di mira l'Italia e Fabio Quartararo può approfittarne nel GP di Spagna per scappare via in classifica. Il campione 2021 riguardando la gara si farà sicuramente una risata, vedendo la caduta di quattro moto Ducati con meno di un quarto di gara e la leggerezza di Aleix Espargaró, festante con l'Aprilia sul rettilineo un giro prima della fine, pensando la gara fosse finita, superato da alcuni rivali e quinto finale. Un errore che fa disperare l'ad Massimo Rivola e tutto il team di Noale, mentre chi sorride è la Pramac di Paolo Campinoti: secondo Jorge Martin, terzo Johann Zarco. Chiudono la top-10: la Suzuki di Joan Mir (quarto), la Ducati del team VR46 Racing di Luca Marini (sesto), l'altra Aprilia di Maverick Viñales (settimo), le Ktm di Brad Binder e Miguel Oliveira, e la Honda del team Lcr di Alex ...

SkySportMotoGP : ?? DOMINIO QUARTARARO A BARCELLONA? ?? Errore da non credere di Aleix Espargarò I risultati ?… - SkySportMotoGP : ?? VINCE CELESTINO VIETTIIII IN #MOTO2 ? ?? Che finale a Barcellona, arrivo in volata I risultati ?… - SkySportMotoGP : ?? IZAN GUEVARA VINCE A BARCELLONA IN #MOTO3 ? Foggia costretto al ritiro I risultati ? - MotociclismoIT : MotoGP Barcellona 2022: vince Fabio Quartararo - LiberoReporter : MotoGp Barcellona: trionfa Quartararo con Bagnaia subito fuori -