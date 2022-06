Madonna col seno scoperto al Pride, scoppia la polemica (Di domenica 5 giugno 2022) Durante il Cremona Pride è stato esibito un manichino travestito da Maria, la madre di Gesù, con il seno in vista. Proteste e polemiche con accuse di blasfemia Leggi su ilgiornale (Di domenica 5 giugno 2022) Durante il Cremonaè stato esibito un manichino travestito da Maria, la madre di Gesù, con ilin vista. Proteste e polemiche con accuse di blasfemia

Advertising

la_bongia : @LLudovica_ Madonna santa...'Ed ecco pronta la nostra buonissima pasta col formaggino! Se ti piace la mia ricetta metti like e condividi!' - artxmjde : @_y_elena guarda oggi avevo uscita scout e a volte sentivo STE FITTE DELLA MADONNA, incubo. poi mi ritrovo sempre i… - ForzaLazio1980 : RT @Qua_Agatha: Al #CremonaPride vanno in scena le buffonate... il solito. Per volere il rispetto altrui bisogna pure darlo. Se non si vu… - NelliGian : @matteosalvinimi Chi ha detto che era la Madonna? Tutte le donne col velo sono la Madonna? A me danno molto fastidi… - fabriziox23 : RT @Qua_Agatha: Al #CremonaPride vanno in scena le buffonate... il solito. Per volere il rispetto altrui bisogna pure darlo. Se non si vu… -