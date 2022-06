In meno di un mese | 780 casi vaiolo scimmie nel mondo

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 5 giugno 2022) Al 2 giugno 2022, 780confermati di laboratorio sono stati notificati all'OMS ai sensi dei Regolamenti sanitari internazionali (IHR) o identificati dall'OMS da fonti pubbliche ufficiali in 27 paesi non endemici in quattro regioni dell'OMS. Ciò rappresenta un aumento di 523confermati in laboratorio (+203%) rispetto al report del 29 maggio, quando erano stati segnalati un totale di 257. Lo riferisce l'OMS segnalando che al 2 giugno 2022, non ci sono stati decessi associati all'attuale epidemia didellein paesi non endemici, tuttavia,e decessi continuano a essere segnalati da paesi endemici. Le indagini epidemiologiche sono in corso. La maggior parte deisegnalati finora è stata presentata attraverso servizi di salute sessuale o ...