Ginnastica artistica | Coppa Campioni | Macchini vince la sbarra | Lay Giannini l’all-around e vola ai Giochi del Mediterraneo

(Di domenica 5 giugno 2022) A Fermo è andata in scena ladimaschile. Precisiamo che, nonostante il nome che rievoca il nome delle vecchie Champions League degli sport di squadra, si tratta di una competizione tutta italiana a cui hanno preso parte alcuni dei migliori esponenti del movimento tricolore. Gli uomini più attesi erano Thomas Grasso e Carlo: il romagnolo, quarto al volteggio agli ultimi Mondiali, si è dovuto accontentare del secondo posto alla ta(14.450) preceduto da Ares Federici (14.550); il marchigiano, quarto allaall’ultima rassegna iridata, si è imposto sull’attrezzo di riferimento col punteggio di 13.950 (roboante 6.6 di D Score, ma errori in esecuzione) con mezzo punto di vantaggio su Lorenzo Galli. Marco Sarrugerio ha ...

Advertising

2feliciana2 : Ciao gente, sapete chi decide il colore della tuta delle nazionale di ginnastica artistica? Ho visto le gare nel po… - __reinventlove : Stessa cosa mio padre a uno dei miei primi saggi di ginnastica artistica ci rimasi davvero malissimo - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Ginnastica artistica, pallacanestro, capoeira ? A Palermo tante discipline diverse e una sola grande passione: lo #sport! ??… - CsiLecco : Il Palazzetto dello Sport del Bella Italia a Lignano Sabbiadoro (UD) è pronto da lunedì 6 giugno per tutta la setti… - LRDPS : Nella prossima vita voglio fare la ginnastica artistica per mettere quei body PAZZESCHI tutti sbrillucicosi -

... con le finali di specialità senior e junior, la Coppa Campioni dimaschile , che si è ... se la aggiudica Ares Federici , lasciandosi alle spalle sul podio Gianmarco Di Cerbo della...In particolare, al suo interno potranno svolgersi partite di pallavolo (Serie D) e i campionati die ritmica , una vocazione sportiva del luogo, per i quali la palestra è stata ...A Fermo è andata in scena la Coppa Campioni di ginnastica artistica maschile. Precisiamo che, nonostante il nome che rievoca il nome delle vecchie Champions League degli sport di squadra, si tratta di ...In particolare, al suo interno potranno svolgersi partite di pallavolo (Serie D) e i campionati di ginnastica artistica e ritmica, una vocazione sportiva del luogo, per i quali la palestra è stata ...