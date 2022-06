Giaccherini | “Gol fantasma di Muntari? Errori anche a nostro sfavore”

Advertising

RadioRossonera : #Gaccherini torna a parlare del gol fantasma di #Muntari ?? - BrantCardinale : RT @MilanNewsit: Giaccherini torna sul gol fantasma di Muntari: 'Ci furono diverse sviste in quella partita, ma sono errori che capitano a… - gilnar76 : Giaccherini ricorda: «Il gol di Muntari? Partita con diverse sviste» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - sportli26181512 : Giaccherini ricorda il gol di Muntari: 'Partita con diverse sviste. Errori che capitano a tutti': Emanuele Giaccher… - cmdotcom : #Giaccherini ricorda il gol di #Muntari: 'Partita con diverse sviste. Errori che capitano a tutti'… -

Commenta per primo Emanuele, ex giocatore, tra le altre, della Juventus , in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport , è tornato a parlare del famigeratoannullato a Muntari in Milan - ...Ultimocon linguaccia nell'ultima partita a Torino, 13 maggio 2012, Juventus - Atalanta 3 - 1 , passaggio di, destro nell'angolo. Il portiere convocato dal destino a officiare il rito ...L'ex centrocampista bianconero ha rilasciato una lunga intervista a TuttoSport, in cui ha ricordato gli anni vincenti della Juve di Conte.Giaccherini, in una lunga intervista a Tuttosport, è tornato a parlare del gol annullato a Muntari in Milan-Juventus del febbraio 2012 Giaccherini, in una lunga intervista a Tuttosport, è tornato a pa ...