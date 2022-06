(Di domenica 5 giugno 2022) Ostia – Delle 13 medaglie conquistate dall’Italia aglidiedizione 2022, con il secondo posto nel medagliere finale, spicca anche quella di Stefano. Torna sul podio ilka azzurro di Ostia e direttore tecnico del Settoredella Regione Lazio per la Fijlkam. Dopodelvinto nel 2019 (leggi qui) (insieme al titolo mondiale conquistato nello stesso anno) (leggi qui), il titolo continentale vinto alle porte dello scoppio della pandemia nel brazilian jiu jitsu (leggi qui) e lo stop forzato dovuto al Covid, eccoche non manca l’appuntamento di una finale agognata e combattuta ad Heraklion in Grecia. Incantevole la location delle gare, come lui stesso scrive sulla sua pagina personale ...

Europei Master, Pressello è argento nel judo: "Sognavo l'oro, ma sono felice così"