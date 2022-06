Elisabetta II si affaccia dal balcone di Buckingham Palace (Di domenica 5 giugno 2022) La regina Elisabetta II, in abito verde e insieme alla famiglia reale ristretta, è apparsa sul balcone di Buckingham Palace e ha salutato la folla in festa accorsa alla sfilata di chiusura di questi quattro giorni di festeggiamenti per il Giubileo di Platino, che segna i suoi 70 anni di regno. La sovrana aveva guardato gli eventi di venerdì e sabato da casa dopo aver provato un "malessere" durante il primo giorno delle celebrazioni in cui era apparsa due volte dal balcone. Oggi milioni di persone hanno partecipato a quest'ultima giornata di feste di strada e celebrazioni.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/06/Elisabetta-II-a-sorpresa-in-video-con-l-orso-Paddington 20220605 video 11073374.mp4"/videovideo width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 5 giugno 2022) La reginaII, in abito verde e insieme alla famiglia reale ristretta, è apparsa suldie ha salutato la folla in festa accorsa alla sfilata di chiusura di questi quattro giorni di festeggiamenti per il Giubileo di Platino, che segna i suoi 70 anni di regno. La sovrana aveva guardato gli eventi di venerdì e sabato da casa dopo aver provato un "malessere" durante il primo giorno delle celebrazioni in cui era apparsa due volte dal. Oggi milioni di persone hanno partecipato a quest'ultima giornata di feste di strada e celebrazioni.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/06/-II-a-sorpresa-in-video-con-l-orso-Paddington 20220605 video 11073374.mp4"/videovideo width="746" height="420" ...

Advertising

infoitcultura : Giubileo Regina: Elisabetta II si affaccia a Buckingham Palace e saluta il popolo - fire_88dragon : RT @StudioNews2: 1/ Al culmine dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino, la Regina Elisabetta si affaccia al balcone di Buckingham Pal… - Arabella_88888 : RT @StudioNews2: 1/ Al culmine dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino, la Regina Elisabetta si affaccia al balcone di Buckingham Pal… - Agenpress : Giubileo della Regina. Elisabetta si affaccia sul balcone e saluta la folla in festa - StudioNews2 : 1/ Al culmine dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino, la Regina Elisabetta si affaccia al balcone di Bucking… -