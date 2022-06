È Dustin in Stranger Things: sapete con chi è fidanzato il giovane attore? (Di domenica 5 giugno 2022) È Dustin nella seguitissima serie tv Stranger Things: sapete con chi è fidanzato il giovane attore? Eccoli insieme. Ammettiamo: Stranger Things non sarebbe lo stesso senza il tenero Dustin. Il personaggio interpretato da Gaten Matarazzo è uno dei più amati dal pubblico, sin dalla prima stagione. E, in attesa della seconda parte del capitolo quarto, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 5 giugno 2022) Ènella seguitissima serie tvcon chi èil? Eccoli insieme. Ammettiamo:non sarebbe lo stesso senza il tenero. Il personaggio interpretato da Gaten Matarazzo è uno dei più amati dal pubblico, sin dalla prima stagione. E, in attesa della seconda parte del capitolo quarto, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

nasinodiminji : non mi aspetto certo rappresentazione da serie come STRANGER THINGS però sarebbe carino vedere robin con un interes… - bestvyears_ : Comunque stagione tre di stranger things e mi viene solo da dire che a Mike e Lucas deve venire il cagotto forte pe… - clubedocorvo : terminei stranger things o nucleo nancy steve robbie e eddie o melhor da serie junto com max dustin e lucad - desinella : Scusate ma Gaten Matarazzo (Dustin di Stranger Things) in realtà si chiama Gaetano Matarazzo - willhvrondl : quasi finita la seconda stagione di stranger things non so se mi dispiace di più per bob o per il gatto di dustin s… -