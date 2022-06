Controlli a Pozzuoli | sala bowling sotto sequestro perchè senza licenza

(Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione dihanno sequestrato une denunciato il legale rappresentate della società che lo gestisce. Secondo quanto riscontrato dai militari, l’attività era priva di licenze e quindi abusiva. Assente anche la certificazione di agibilità della struttura e quella che dimostrava la presentazione della SCIA per somministrare alimenti e bevande. Ilrientra nei servizi predisposti sul territorio per una movida sicura. Icontinueranno anche nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

