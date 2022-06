Carlos Tevez annuncia l’addio al calcio: il ritiro dopo una carriera gloriosa (Di domenica 5 giugno 2022) Carlos Tevez annuncia l’addio al calcio. dopo una gloriosa e vincente carriera, l’Apache appende gli scarpini al chiodo all’età di 38 anni. Ecco i motivi che hanno spinto il fuoriclasse argentino a prendere questa decisione davanti ai microfoni di America TV: “Posso confermare di essere in pensione. Non giocherò più perché ho perso il mio più grande tifoso (il padre adottivo, ndr) e con lui tutti gli stimoli per continuare. Adesso voglio solo godermi la vita, la mia famiglia e pensare ai miei affari. Ho avuto tante offerte in questi mesi, ma ci sono stati dei cambiamenti importanti nella mia famiglia. Sento di aver dato tutto quello che avevo da giocatore e per questo oggi sono più che sereno”. dopo aver dato l’annuncio, nell’aria ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 5 giugno 2022)alunae vincente, l’Apache appende gli scarpini al chiodo all’età di 38 anni. Ecco i motivi che hanno spinto il fuoriclasse argentino a prendere questa decisione davanti ai microfoni di America TV: “Posso confermare di essere in pensione. Non giocherò più perché ho perso il mio più grande tifoso (il padre adottivo, ndr) e con lui tutti gli stimoli per continuare. Adesso voglio solo godermi la vita, la mia famiglia e pensare ai miei affari. Ho avuto tante offerte in questi mesi, ma ci sono stati dei cambiamenti importanti nella mia famiglia. Sento di aver dato tutto quello che avevo da giocatore e per questo oggi sono più che sereno”.aver dato l’annuncio, nell’aria ...

