Calciomercato Lecce | grande interesse per Ranocchia | la situazione

(Di domenica 5 giugno 2022) Il campionato di Serie A è ufficialmente concluso. È stata un’annata divertente, con gli ultimi (e più importanti) verdetti che si sono trascinati fino agli ultimi, intensi, novanta minuti di gioco. Ma cosa è successo in questo massimo torneo di calcio italiano? Il Milan ha vinto la corsa sull’Inter diventando campione d’Italia: i rossonero succedono, quindi, proprio ai rivali nerazzurri che hanno provato, fino alla fine, di difendere il titolo. Oltre alla due milanesi che si sono contese lo scettro della A, Napoli e Juventus si sono qualificate per la prossima Champions League, mentre l’Europa League parlerà romano con Lazio e Roma pronte per il prossimo anno. La Fiorentina, infine, si potrà concentrare sulla Conference League: battuta la concorrenza dell’Atalanta. La Salernitana è salva e Cagliari, Genoa e Venezia sono retrocesse in Serie B. Una nuova stagione, adesso, si appresta ad ...

Advertising

infogoal_it : #Calciomercato, derby tra #Lecce e #Bari per l’attaccante Luca #Moro - francGuerrieri : Pablo #Rodriguez del Lecce piace molto al #Sassuolo che ha già fatto un primo sondaggio ???? #calciomercato… - simple_abod : RT @infogoal_it: #Calciomercato: l'occasione dalla Francia che intriga mezza serie A #Empoli, #Udinese, #Lecce, #Salernitana e #Spezia http… - Luxgraph : Lecce, dalla Fiorentina arriva il portiere Brancolini - serieB123 : Lecce, dalla Fiorentina arriva il portiere Brancolini -

Commenta per primo Quando si parla di giovani da valorizzare il Sassuolo è sempre in prima fila. In cerca di talenti per l'attacco, i nerazzurri si sono interessati al classe 2001 delPablo Rodriguez , che i giallorossi hanno preso a titolo definitivo dal Real Madrid nell'estate 2020.Commenta per primo Ilcerca rinforzi sul mercato per la Serie A. Secondo la Gazzetta dello Sport , dal Piacenza può tornare l'attaccante lituano Edgaras Dubickas (classe 1998).Per gli addetti ai lavori Federico Brancolini, portiere, classe 2001, è un predestinato. Il Lecce è riuscito a soffiarlo alla Fiorentina con un autentico colpo da maestro di ...Brancolini arriva a Lecce per giocarsi un posto, probabilmente quello di secondo, con Bleve, in attesa che Corvino e Trinchera svelino le loro carte per la sostituzione di Gabriel, che sembra sempre p ...