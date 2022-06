Bangladesh: esplosione in un deposito container, almeno 34 morti (Di domenica 5 giugno 2022) Tragedia in Bangladesh, dove un’esplosione in un deposito container ha causato almeno 34 morti e oltre 400 feriti. Non è chiaro cosa abbia causato l’incendio. Le autorità temono che possa trattarsi di un atto di sabotaggio. esplosione in Bangladesh: cos’è successo? almeno 34 persone sono rimaste uccise e oltre 400 ferite in un’esplosione, seguita a Leggi su periodicodaily (Di domenica 5 giugno 2022) Tragedia in, dove un’in unha causato34e oltre 400 feriti. Non è chiaro cosa abbia causato l’incendio. Le autorità temono che possa trattarsi di un atto di sabotaggio.in: cos’è successo?34 persone sono rimaste uccise e oltre 400 ferite in un’, seguita a

