Bangladesh, esplosione in deposito container: almeno 16 morti (Di domenica 5 giugno 2022) Dacca, 5 giu. - almeno 16 persone sono morte e 450 sono rimaste ferite a causa dell'esplosione di un deposito di container nella città portuale di Chittagong, nel sud - est del Bangladesh, secondo ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 giugno 2022) Dacca, 5 giu. -16 persone sono morte e 450 sono rimaste ferite a causa dell'di undinella città portuale di Chittagong, nel sud - est del, secondo ...

Advertising

tempoweb : Scoppio in un deposito di container in #Bangladesh Strage e morti al porto di #Chittagong #5giugno… - Adnkronos : Esplosione in un deposito di container in #Bangladesh: morti e feriti. #news - fisco24_info : Bangladesh, esplosione in deposito container: almeno 16 morti: (Adnkronos) - I feriti sono 450… - TV7Benevento : Bangladesh, esplosione in deposito container: almeno 16 morti - - qn_giorno : #Esplosione in deposito container nel #Bangladesh almeno 25 morti e 450 feriti -