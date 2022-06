Argentina-Estonia 5-0 | Messi record | segna 5 gol

(Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – Leobatte l’per 5-0. Nell’amichevole che l’vince a Pamplona, il numero 10 del Paris Saint Germain realizza tutte le 5 reti del match. La Pulce ha sbloccato il risultato al 9? su rigore, poi ha replicato al 45, 47?, 71? e 76?. Maiaveva realizzato 4 o 5 gol con la maglia delle Seleccion: il 35enne non era prima d’oggi andato oltre la tripletta confezionata in 7 occasioni. Nella sua carriera, il fuoriclasse hato 5 gol in un’altra occasione: il 7 marzo 2012, con la casacca del Barcellona, è andato a segno 5 volte nel 7-1 con cui i catalani hanno travolto il Bayer Leverkusen negli ottavi di Champions League. Funweek.

