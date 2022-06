Ancora non funziona Fortnite il 5 giugno, stato dei server e quando inizia la Stagione 3 (Di domenica 5 giugno 2022) Purtroppo Ancora non funziona Fortnite in questa domenica 5 giugno per alcuni gamer e per specifiche funzioni. Ieri, sabato 4 giugno nella serata, sarebbe dovuta partire la Stagione 3 del Capitolo 3 ma, rispetto a questo prima tabella di marcia, qualcosa non è andata proprio come doveva andare. Cerchiamo di capire dunque cosa stia succedendo, anche sulla base delle informazioni provenienti dallo stato dei server. Come già riferito, la Stagione 3 del Capitolo 3 sarebbe dovuta cominciare per tutti da qualche ora. Invece, tanti giocatori sono rimasti al palo senza poter usufruire della nuova esperienza promessa. Cercando una motivazione al fatto che non funziona Fortnite come dovrebbe in questa ... Leggi su optimagazine (Di domenica 5 giugno 2022) Purtroppononin questa domenica 5per alcuni gamer e per specifiche funzioni. Ieri, sabato 4nella serata, sarebbe dovuta partire la3 del Capitolo 3 ma, rispetto a questo prima tabella di marcia, qualcosa non è andata proprio come doveva andare. Cerchiamo di capire dunque cosa stia succedendo, anche sulla base delle informazioni provenienti dallodei. Come già riferito, la3 del Capitolo 3 sarebbe dovuta cominciare per tutti da qualche ora. Invece, tanti giocatori sono rimasti al palo senza poter usufruire della nuova esperienza promessa. Cercando una motivazione al fatto che noncome dovrebbe in questa ...

