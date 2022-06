Vaccino Covid, l’efficacia durante la diffusione di Omicron: i dati raccolti dall’Istituto superiore di sanità (Di sabato 4 giugno 2022) Quanto è stato efficace il Vaccino anti Covid durante la diffusione della variante Omicron? Secondo l’Istituto superiore di sanità a partire dal 3 gennaio 2022 il composto per prevenire l’infezione da Sars Cov 2 è stata pari al 42% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, 33% tra i 91 e 120 giorni, e 46% oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale o pari al 56% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster. Molto più alta la percentuale di efficacia del Vaccino nel prevenire casi di malattia severa: pari a 70% nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, 68% nei vaccinati con ciclo completo da 91 e 120 giorni, e 71% nei vaccinati; che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni. Pari al 87% nei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Quanto è stato efficace ilantiladella variante? Secondo l’Istitutodia partire dal 3 gennaio 2022 il composto per prevenire l’infezione da Sars Cov 2 è stata pari al 42% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, 33% tra i 91 e 120 giorni, e 46% oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale o pari al 56% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster. Molto più alta la percentuale di efficacia delnel prevenire casi di malattia severa: pari a 70% nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, 68% nei vaccinati con ciclo completo da 91 e 120 giorni, e 71% nei vaccinati; che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni. Pari al 87% nei ...

