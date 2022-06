Ultime Notizie – Shakira e Piqué si separano (Di sabato 4 giugno 2022) Shakira e il difensore del Barcellona Gerard Piqué si sono lasciati. Lo hanno confermato i diretti interessati con una nota congiunta diffusa dagli agenti della cantante: “Siamo spiacenti di confermare – si legge nella dichiarazione dei due – che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, vi chiediamo di rispettare la loro privacy. Grazie per la vostra comprensione”. Shakira e Piqué, campione del mondo con la Spagna nel 2010 e d’Europa nel 2012, stavano insieme dal 2010 e hanno due figli insieme: Milan e Sasha. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 giugno 2022)e il difensore del Barcellona Gerardsi sono lasciati. Lo hanno confermato i diretti interessati con una nota congiunta diffusa dagli agenti della cantante: “Siamo spiacenti di confermare – si legge nella dichiarazione dei due – che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, vi chiediamo di rispettare la loro privacy. Grazie per la vostra comprensione”., campione del mondo con la Spagna nel 2010 e d’Europa nel 2012, stavano insieme dal 2010 e hanno due figli insieme: Milan e Sasha. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

