Ultime Notizie Roma del 04-06-2022 ore 11:10 (Di sabato 4 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata Ben ritrovati all'ascolto Francesco Vitale dirigenti americani si sono incontrati regolarmente nelle Ultime settimane con i colleghi europei e britannici per discutere un possibile quadro per un cessate il fuoco e per la fine della guerra in Ucraina attraverso un accordo tra i temi discussione in piano in quattro punti proposto dall'Italia il mese scorso lo riferisce la CNN in una dichiarazione della stessa il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio guterres e rinnova l'appello Per l'immediata cessazione dell' ucraina per l'accesso umanitario illimitato tutti coloro che ne hanno bisogno per l'evacuazione in sicurezza dei civili intrappolati nelle aree di combattimento e per la protezione urgente dei civili e il rispetto dei diritti umani In conformità alle norme internazionali

