Ucraina, prosegue la guerra ma timori per crisi alimentare globale (Di sabato 4 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Morte e distruzione in Ucraina e paura per le ripercussioni del conflitto nel mondo. Mentre la guerra continua, si teme che i suoi effetti devastanti possano portare alla fame milioni di persone. C'è ancora molta attenzione, infatti, per il grano fermo nei porti ucraini. Il blocco sta causando una crisi alimentare globale e proprio su questo si è mossa la diplomazia occidentale negli ultimi giorni. Per sbloccare le esportazioni, ora Mosca si dice pronta a offrire i porti di Berdyansk e Mariupol. “I porti del Mar d'Azov – Berdyansk, Mariupol – sono sotto il nostro controllo, siamo pronti a garantire un'esportazione senza problemi, anche per il grano ucraino, attraverso quei porti”, ha detto il presidente russo Vladimir Putin alla televisione russa, secondo quanto riporta ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Morte e distruzione ine paura per le ripercussioni del conflitto nel mondo. Mentre lacontinua, si teme che i suoi effetti devastanti possano portare alla fame milioni di persone. C'è ancora molta attenzione, infatti, per il grano fermo nei porti ucraini. Il blocco sta causando unae proprio su questo si è mossa la diplomazia occidentale negli ultimi giorni. Per sbloccare le esportazioni, ora Mosca si dice pronta a offrire i porti di Berdyansk e Mariupol. “I porti del Mar d'Azov – Berdyansk, Mariupol – sono sotto il nostro controllo, siamo pronti a garantire un'esportazione senza problemi, anche per il grano ucraino, attraverso quei porti”, ha detto il presidente russo Vladimir Putin alla televisione russa, secondo quanto riporta ...

Advertising

FrancoScarsell2 : La guerra in Ucraina prosegue sul campo senza vincitori. Ieri 2 giornalisti della Reuters, feriti e il loro autista… - pepppe772 : @luigidimaio @DmytroKuleba Ucraina, primo paese della storia umana che, invaso distrutto, con quindi crisi e proble… - RetweetPost2 : RT @tg2rai: #Ucraina, il dramma di #Mariupol, trovati 200 corpi in un rifugio. Prosegue offensiva russa nell'est. Bombe su #Severodonetsk.… - quotidianodirg : Kiev – La #guerra in #Ucraina è al centesimo giorno e si continua ancora a combattere. L’offensiva prosegue in part… - mcc43_ : 5153.- Fratello non picchia mai un fratello. 'Ieri come oggi. Il Covid, l’Ucraina, sono solo pretesti. Prosegue la… -

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA: SALVINI "MOSCA, VADO O NON VADO" ... l'embargo del petrolio (tra 8 mesi), lo stop al carbone (da agosto) il tetto al prezzo del gas (si apre la partita) e 9 miliardi per finanziare la ricostruzione in Ucraina. La guerra prosegue con l'... Ucraina, continuano combattimenti a Severodonetsk ... a 101 giorni dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. "Il nemico ha attaccato in direzione ... "Nella direzione di Kharkiv - prosegue il comunicato - gli sforzi principali degli occupanti sono ... Limes Ucraina, prosegue la guerra ma timori per crisi alimentare globale ROMA (ITALPRESS) - Morte e distruzione in Ucraina e paura per le ripercussioni del conflitto nel mondo. Mentre la guerra continua, si teme che i suoi effet ... Ucraina, continuano combattimenti a Severodonetsk (Adnkronos) - Continuano i combattimenti a Severodonetsk, in Ucraina. "Gli sforzi principali ... "Nella direzione di Kharkiv - prosegue il comunicato - gli sforzi principali degli occupanti ... ... l'embargo del petrolio (tra 8 mesi), lo stop al carbone (da agosto) il tetto al prezzo del gas (si apre la partita) e 9 miliardi per finanziare la ricostruzione in. La guerracon l'...... a 101 giorni dall'inizio dell'invasione russa dell'. "Il nemico ha attaccato in direzione ... "Nella direzione di Kharkiv -il comunicato - gli sforzi principali degli occupanti sono ... Guerra d'Ucraina effetto sulla guerra in Siria. Turchia ROMA (ITALPRESS) - Morte e distruzione in Ucraina e paura per le ripercussioni del conflitto nel mondo. Mentre la guerra continua, si teme che i suoi effet ...(Adnkronos) - Continuano i combattimenti a Severodonetsk, in Ucraina. "Gli sforzi principali ... "Nella direzione di Kharkiv - prosegue il comunicato - gli sforzi principali degli occupanti ...