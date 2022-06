Thor | l' algoritmo che dà la caccia agli asteroidi killer

(Di sabato 4 giugno 2022) AGI - Oggi dei circa 25 milavicini alla Terra con un diametro di almeno 140 metri, solo il 40% è stato trovato. Il restante 60%, circa 15 mila rocce spaziali, ciascuna con il potenziale di liberare l'energia equivalente a centinaia di milioni di tonnellate di TNT in una collisione con la Terra, resta inosservato. Quando si tratta diin grado di impattare con il nostro Pianeta avere dati completi e il prima possibile è essenziale. Va in questa direzione l'idea disviluppato dall'Asteroid Institute della B612 Foundation, che consente ai ricercatori di scoprire, senza la necessità di raccogliere ulteriori osservazioni astronomiche o avviare nuove ricerche di. L'attività dinon si basa sull'osservazione diretta ...

, l'sviluppato dal programma Asteroid Institute della Fondazione californiana, è un software rivoluzionario capace di trasformare praticamente ogni telescopio in un ' cacciatore di ...Asteroidi killer, l'potrebbe salvare la Terra 3 Articolo 01 GiuVa in questa direzione l’idea di Thor, algoritmo sviluppato dall’Asteroid Institute della B612 Foundation, che consente ai ricercatori di scoprire asteroidi, senza la necessità di raccogliere ...Il nuovo piano per proteggere la Terra dagli asteroidi è no-profit e inizia da THOR, un algoritmo che ha già scoperto 104 corpi celesti mai individuati prima.