Tessera Sanitaria: se fai questo errore multa da 100 Euro, è ufficiale (Di sabato 4 giugno 2022) L’Agenzia delle Entrate ha stabilito una multa di 100 Euro per quanto riguarda delle omissioni o dei ritardi nella comunicazione di dati relativi alla Tessera Sanitaria. Entriamo nel dettaglio. Le società e i liberi professionisti sono maggiormente esposti a queste sanzioni a causa proprio di alcune omissioni che si fanno e che causano la multa. La questione riguarda infatti l’obbligo di trasmettere i dati relativi alle prestazioni sanitarie, in questo modo si procede con la compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tessera Sanitaria e multa di 100 Euro(@infermierajay)Tutto questo è fondamentale per far sì che la compilazione dei dati sia la più attendibile e ... Leggi su formatonews (Di sabato 4 giugno 2022) L’Agenzia delle Entrate ha stabilito unadi 100per quanto riguarda delle omissioni o dei ritardi nella comunicazione di dati relativi alla. Entriamo nel dettaglio. Le società e i liberi professionisti sono maggiormente esposti a queste sanzioni a causa proprio di alcune omissioni che si fanno e che causano la. La questione riguarda infatti l’obbligo di trasmettere i dati relativi alle prestazioni sanitarie, inmodo si procede con la compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata.di 100(@infermierajay)Tuttoè fondamentale per far sì che la compilazione dei dati sia la più attendibile e ...

Advertising

borghi_claudio : La polemica inutile del giorno deriva da un supposto voto al Senato per mettere i dati vaccinali in tempo reale nel… - borghi_claudio : IL PUNTO E' CHE NON SI E' VOTATO QUESTO!!! I dati vaccinali sono GIA' nel fascicolo sanitario di ognuno e quindi so… - borghi_claudio : Che il problema sarebbe che se i dati vaccinali vanno sulla tessera sanitaria allora diventa più facile in futuro r… - IlRiccetto : @marilovesgr33n Strano. La tessera sanitaria oltretutto non ha la foto, non serve per l'identificazione. Valuterei… - ValentinaCheye1 : RT @osamundR: ??????????I SEGRETI DELLA TESSERA SANITARIA L'ITALIA STA SUBENDO DA ANNI DIVERSI ESPERIMENTI MILITARI DEL PENTAGONO CON BILL GATES… -