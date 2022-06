Taranto, accusa: ragazza picchiata e sequestrata, arrestata la madre Polizia (Di sabato 4 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Polizia: I colleghi della Squadra Volante sono intervenuti, nella mattinata di ieri, in un appartamento del centro cittadino a seguito della segnalazione, pervenuta alla Sala Operativa della Questura 113, di una lite violenta tra madre e figlia. Gli agenti, giunti prontamente sul posto, hanno udito grida di aiuto provenire dall’appartamento indicato, ma hanno dovuto attendere diversi minuti prima che una ragazza riuscisse ad aprire la porta consentendo l’accesso in casa. La giovane, in evidente stato di agitazione, ha raccontato che la madre, poco prima, l’aveva picchiata violentemente sulla testa e sul braccio con il bastone per lavare a terra e le aveva rovesciato addosso l’acqua mescolata a candeggina contenuta nel secchio e per impedirle di fuggire o di far ... Leggi su noinotizie (Di sabato 4 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla: I colleghi della Squadra Volante sono intervenuti, nella mattinata di ieri, in un appartamento del centro cittadino a seguito della segnalazione, pervenuta alla Sala Operativa della Questura 113, di una lite violenta trae figlia. Gli agenti, giunti prontamente sul posto, hanno udito grida di aiuto provenire dall’appartamento indicato, ma hanno dovuto attendere diversi minuti prima che unariuscisse ad aprire la porta consentendo l’accesso in casa. La giovane, in evidente stato di agitazione, ha raccontato che la, poco prima, l’avevaviolentemente sulla testa e sul braccio con il bastone per lavare a terra e le aveva rovesciato addosso l’acqua mescolata a candeggina contenuta nel secchio e per impedirle di fuggire o di far ...

Advertising

NoiNotizie : #Taranto, accusa: ragazza picchiata e sequestrata, arrestata la madre - Ilsuperbo89 : Sono importanti le scuse,poi i social fanno sempre la loro parte. La seguo da anni in Tv e mai #SaraPinna ha dimost… - Francescoiava : Intervista alla presentatrice (non giornalista) dove in pratica accusa noi di aver voluto fraintendere la sua frase… -