Scherma | Samele e Vecchi campioni italiani Assoluti nella sciabola

Leggi su sportface

(Di sabato 4 giugno 2022) Continua il grande momento di Luigi, che ai Campionatidi Courmayeur 2022 ha conquistato per la quarta volta in carriera, la terza consecutiva, la medaglia d’oro. L’atleta delle Fiamme Gialle ha sconfitto in finale il compagno Matteo Neri, rimontando dal 9-13 al 14-14 e trionfando grazie all’ultima decisiva stoccata vincente. A completare il podio Gabriele Foschini dell’Esercito, arrivato tra i migliori quattro dopo avere eliminato ai quarti Riccardo Nuccio delle Fiamme Oro 15-14 e sconfitto poi da15-11. “Arrivo da un periodo in cui sono stato infortunato, ho dovuto saltare anche il Trofeo Luxardo a cui tenevo molto e sono venuto qui per testare la mia condizione prima dell’Europeo – le parole dial termine ...