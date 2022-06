Roberto Parodi | chi è il fratello di Cristina e Benedetta | “Siamo così diversi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 4 giugno 2022) Affascinante come, elegante come, anno 1963, è uno scrittore giornalista. Appassionato di moto, meglio se vecchie BMW o Harley-Davidson, dal 2012 conduce programmi di viaggio e adventure motor cycling. È una sorta di motociclista overland, ha raggiunto Nuova Delhi partendo da Dakar, e ha completato la Transafrica arrivando a Città del Capo, in Sudafrica, oltre che la Panamericana partendo sempre da Milano. Ha meno velleità artistiche delle sorelle, ma spesso documenta i suoi viaggi con reportage e interviste a popoli autoctoni. In particolare, il documentario girato in Srebrenica, nel quale ha intervistato i sopravvissuti al massacro del 1995 durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina, ha vinto anche un premio conferito dal Consiglio Regionale del Piemonte. Molti suoi ...