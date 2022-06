Paolo Veronesi: “Ricerca su cancro difficile ma se c’è passione per scienza è bellissima” (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Poche malattie hanno le ricadute sociali del tumore. L’impatto psicologico non è solo su pazienti e famiglie, ma su un’intera comunità. Un vero e proprio incubo dei nostri tempi che dovremmo soprattutto conoscere di più, partendo dai numeri. Ad illustrarli Paolo Veronesi, Presidente della Fondazione intitolata al padre Umberto, in un’intervista a ‘La Ragione – leAli alla libertà’. “Il tumore più frequente in Italia resta quello della mammella, con 55.000 nuovi casi all’anno. Dato particolarmente significativo perché interessa solo le donne, quindi metà della popolazione. Fortunatamente la mortalità è calata del 7% nell’ultimo lustro, con un -1% costante ogni 12 mesi da alcuni anni. Il secondo è quello del colon retto, 44.000 casi, il terzo quello al polmone con oltre 40.000 casi. Un aspetto interessante – sottolinea il professore – è ... Leggi su italiasera (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Poche malattie hanno le ricadute sociali del tumore. L’impatto psicologico non è solo su pazienti e famiglie, ma su un’intera comunità. Un vero e proprio incubo dei nostri tempi che dovremmo soprattutto conoscere di più, partendo dai numeri. Ad illustrarli, Presidente della Fondazione intitolata al padre Umberto, in un’intervista a ‘La Ragione – leAli alla libertà’. “Il tumore più frequente in Italia resta quello della mammella, con 55.000 nuovi casi all’anno. Dato particolarmente significativo perché interessa solo le donne, quindi metà della popolazione. Fortunatamente la mortalità è calata del 7% nell’ultimo lustro, con un -1% costante ogni 12 mesi da alcuni anni. Il secondo è quello del colon retto, 44.000 casi, il terzo quello al polmone con oltre 40.000 casi. Un aspetto interessante – sottolinea il professore – è ...

Advertising

LocalPage3 : Paolo Veronesi: 'Ricerca su cancro difficile ma se c'è passione per scienza è bellissima' - italiaserait : Paolo Veronesi: “Ricerca su cancro difficile ma se c’è passione per scienza è bellissima” - HankHC91 : RT @La_Lettura: Il genio (non) ti salva. Su «la Lettura» due pagine sul @CampaniaTF (dal 10 giugno): interviste di Paolo Di Stefano all’att… - CorriereCultura : RT @La_Lettura: Il genio (non) ti salva. Su «la Lettura» due pagine sul @CampaniaTF (dal 10 giugno): interviste di Paolo Di Stefano all’att… - cecicecia : RT @La_Lettura: Il genio (non) ti salva. Su «la Lettura» due pagine sul @CampaniaTF (dal 10 giugno): interviste di Paolo Di Stefano all’att… -