Omicidio volontario: condannato 'Un passo verso la giustizia' - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 4 giugno 2022) di Stefano Brogioni Inviato a Girona E' passata la notte, ed è passato anche il giorno più lungo. Mentre Girona si riempie per il fine settimana e un congresso di medici, il tribunale si svuota. E ... Leggi su lanazione (Di sabato 4 giugno 2022) di Stefano Brogioni Inviato a Girona E' passata la notte, ed è passato anche il giorno più lungo. Mentre Girona si riempie per il fine settimana e un congresso di medici, il tribunale si svuota. E ...

Advertising

borghi_claudio : Non ridarà Niccolò a suo padre, che ho avuto l'emozione di conoscere, però almeno SEMBRA che si faccia giustizia L… - Nicoletta_1962 : RT @varljien: In Italia i treni SVIANO DAL BINARIO, in Germania DERAGLIANO! in italia il colpevole della morte di Ciatti condannato per omi… - AntonioSpadafo4 : RT @chilhavistorai3: Rassoul Bissoultanov condannato per l’omicidio volontario di Niccolò Ciatti. La sentenza del Tribunale di Girona (Spag… - LaRagione_eu : Rassoul #Bissoultanov, il cittadino ceceno che partecipò al pestaggio del 22enne #niccolociatti morto nell'agosto d… - gianvitosibilio : RT @AlfioKrancic: Omicidio Ciatti: uno dei ceceni è accusato di omicidio volontario. In attesa della pena è libero. La baby sitter che ha… -