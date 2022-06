Matteo Renzi a In Onda? "Abbiamo capito il suo trucco": come lo gelano Parenzo e De Gregorio (Di sabato 4 giugno 2022) “Devi comprare il libro per sapere che ci sei, un trucco per non essere querelato”. Così David Parenzo ha scherzato con Matteo Renzi su ‘Il mostro', edito da Piemme e in cima alle classifiche di vendite. Ospite di In Onda, il leader di Italia Viva è stato accolto da un simpatico siparietto tra Parenzo e Concita De Gregorio, che ha risposto al collega affermando che “forse non lo hanno ancora letto tutti”. Il discorso è poi scivolato sulla guerra in Ucraina e in particolare sull'ultima presa di posizione assunta dall'ambasciata russa a Roma, che ha accusato l'Italia di “russofobia” e di portare avanti sui media una campagna contro i cittadini russi. “La vera violenza è quella fisica, è l'aggressione dell'Ucraina da parte di Mosca - ha commentato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) “Devi comprare il libro per sapere che ci sei, unper non essere querelato”. Così Davidha scherzato consu ‘Il mostro', edito da Piemme e in cima alle classifiche di vendite. Ospite di In, il leader di Italia Viva è stato accolto da un simpatico siparietto trae Concita De, che ha risposto al collega affermando che “forse non lo hanno ancora letto tutti”. Il discorso è poi scivolato sulla guerra in Ucraina e in particolare sull'ultima presa di posizione assunta dall'ambasciata russa a Roma, che ha accusato l'Italia di “russofobia” e di portare avanti sui media una campagna contro i cittadini russi. “La vera violenza è quella fisica, è l'aggressione dell'Ucraina da parte di Mosca - ha commentato ...

Advertising

SkyTG24 : 'Non puoi pensare di abolire la povertà dando dei soldi, devi trovare un meccanismo per portare le persone a lavora… - SkyTG24 : A #LiveIn Venezia, Matteo Renzi: “Un viaggio a Mosca? In un momento di guerra, lasciamo a quelli bravi il compito d… - ItaliaViva : ??Intervista completa di Matteo Renzi: - Luigi69736119 : @pablo__liberal @a_padellaro Eccolo qua il Ghibellino 'so tutto io'. Te descrimina che non hai follower e te saluta… - cleghio : RT @ItaliaVivaRoma1: Il #redditodicittadinanza è la cosa più incredibilmente diseducativa. Non è il sussidio che cambia il Paese, è il lav… -