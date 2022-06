Mancini: «Non si può pensare di risolvere tutto in qualche mese» (Di sabato 4 giugno 2022) Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RaiSport prima della partita contro la Germania. “L’Italia deve fare la sua partita, giocare a calcio e mettere in difficoltà i tedeschi. Non sarà semplice. Loro sono una formazione straordinaria e noi dovremo cercare di fare il nostro gioco”. Questa Nazionale ce la può fare a risolvere i suoi problemi? “Ci vuole un po’ di tempo. Se noi pensiamo di risolvere tutto in qualche mese, no. A volte si inizia a creare quella chimica fra i giocatori come accaduto qualche mese fa quando nessuno credeva in quella squadra. L’Italia ha sempre avuto giocatori che hanno fatto un po’ di storia del calcio”. Italia forte fino all’Under 18, poi che cosa succede? “Siamo forti anche a livello più ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 giugno 2022) Il ct della Nazionale, Roberto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RaiSport prima della partita contro la Germania. “L’Italia deve fare la sua partita, giocare a calcio e mettere in difficoltà i tedeschi. Non sarà semplice. Loro sono una formazione straordinaria e noi dovremo cercare di fare il nostro gioco”. Questa Nazionale ce la può fare ai suoi problemi? “Ci vuole un po’ di tempo. Se noi pensiamo diin, no. A volte si inizia a creare quella chimica fra i giocatori come accadutofa quando nessuno credeva in quella squadra. L’Italia ha sempre avuto giocatori che hanno fatto un po’ di storia del calcio”. Italia forte fino all’Under 18, poi che cosa succede? “Siamo forti anche a livello più ...

