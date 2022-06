L' ultimo azzardo di Erdogan

Leggi su panorama

(Di sabato 4 giugno 2022) Roman Abramovich, orfano del Chelsea, «avrebbe comprato il Göztepe, squadra della prima divisione turca, dal magnate dell’energia Mehmet Sepil». La notizia era circolata un paio di mesi fa sulla stampa anatolica, finché non è arrivata una smentita ufficiale. Che l’attuale proprietario volesse vendere non sembrava implausibile: i dirigenti calcistici sono nel mirino di una nuova legge del governo di Recep Tayyipper i troppi debiti. Ciò anche a causa di un problema di valuta: i team sostengono poderose spese in euro o dollari, ma incassano dalla vendita di biglietti in lira turca. Che però, solo nel 2021, ha perso il 44 per cento del proprio valore al cambio con la moneta americana…Il crollo del valore della lira,atto di una crisi economica che attanaglia il Paese dal 2018, è imputabile alle teorie economiche eterodosse del suo ...