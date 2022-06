LIVE MotoGP, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: Aleix Espargarò stampa il nuovo record, poi Vinales e Quartararo, 7° Bagnaia (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.26 Aleix Espargarò ha timbrato il nuovo record del tracciato! Il precedente era un 1:38.853 di Quartararo dell’anno scorso. Wooooow! 10.25 Aleix Espargarò si lancia di nuovo e vola!! record per 206 millesimi nel T1, 424 al T2 e mezzo secondo al T3! Lo spagnolo chiude in 1:38.771!!!!!!!!!!! Che tempooooooooooooooo!!!!!!!!!!!! 10.23 Aleix Espargarò! nuovo record! 1:39.309 con 133 millesimi su Vinales e miglior tempo della combinata. L’Aprilia vola! 10.22 Vinales si rilancia ed è di nuovo da record nel T1 per 70 millesimi, poi ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.26ha timbrato ildel tracciato! Il precedente era un 1:38.853 didell’anno scorso. Wooooow! 10.25si lancia die vola!!per 206 millesimi nel T1, 424 al T2 e mezzo secondo al T3! Lo spagnolo chiude in 1:38.771!!!!!!!!!!! Che tempooooooooooooooo!!!!!!!!!!!! 10.23! 1:39.309 con 133 millesimi sue miglior tempo della combinata. L’Aprilia vola! 10.22si rilancia ed è didanel T1 per 70 millesimi, poi ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? GRAZIE VALE ?? Ritirato il numero 46 ?? Momento emozionante al Mugello ? ?? Gara LIVE su Sky Sport MotoGP domenica a… - SkySportMotoGP : ?? Ritirato il 46 di Rossi ?? La cerimonia al Mugello ? - RSIsport : ?????????? Oggi in diretta alla RSI ??????? Moto: GP di Catalogna 12h35 Qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Catalogna 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la FP3 scatta la caccia della top10 al Montmelò! -… - dianatamantini : LIVE MOTOGP - La diretta del terzo turno di prove libere MotoGP in Catalunya. Tempi, classifica ed aggiornamenti in… -