LIVE Moto2, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: Arbolino e Vietti al Q2 con Dalla Porta, caccia alla pole (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 15.30 Nessun cambiamento anche per le altre posizioni del Q1: Manzi ottavo, Antonelli 11esimo, Corsi 13° e Zaccone quattordicesimo. 15.27 Nessun miglioramento: avanzano al Q2 Alonso Lopez, Celestino Vietti, Tony Arbolino e Jorge Navarro. 15.26 L’unico a migliorarsi per ora è Sean Dylan Kelly ma al momento è quindicesimo. 15.25 BANDIERA A SCACCHI! Nessuno però sembra migliorarsi per insidiare i primi quattro. 15.23 Chantra il primo degli esclusi al momento, quinto, in ritardo di 0.141 da Navarro, quarto. 15.20 Manzi ottavo, Antonelli 11esimo, Corsi 13° e Zaccone quattordicesimo. 15.18 Vietti supera Arbolino e si Porta in seconda posizione, con 44 millesimi di ritardo da Lopez. 15.16 In testa dopo il primo tentativo Alonso Lopez, seguito da ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.30 Nessun cambiamento anche per le altre posizioni del Q1: Manzi ottavo, Antonelli 11esimo, Corsi 13° e Zaccone quattordicesimo. 15.27 Nessun miglioramento: avanzano al Q2 Alonso Lopez, Celestino, Tonye Jorge Navarro. 15.26 L’unico a migliorarsi per ora è Sean Dylan Kelly ma al momento è quindicesimo. 15.25 BANDIERA A SCACCHI! Nessuno però sembra migliorarsi per insidiare i primi quattro. 15.23 Chantra il primo degli esclusi al momento, quinto, in ritardo di 0.141 da Navarro, quarto. 15.20 Manzi ottavo, Antonelli 11esimo, Corsi 13° e Zaccone quattordicesimo. 15.18superae siin seconda posizione, con 44 millesimi di ritardo da Lopez. 15.16 In testa dopo il primo tentativo Alonso Lopez, seguito da ...

