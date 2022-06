La Lazio difende Zaccagni e Lazzari: «Hanno avvertito riacutizzazioni di problemi cronici» (Di sabato 4 giugno 2022) Sui principali quotidiani di oggi trova spazio la presunta «fuga» di Zaccagni e Lazzari dal ritiro della Nazionale italiana. Mancini aveva dichiarato, nella conferenza stampa di ieri, di essere stato sorpreso dalla loro richiesta di tornare a casa: non gli sembrava che fossero infortunati, eppure gli Hanno riferito di sentire dolore. «La Nazionale deve essere un privilegio e non un peso», tuona l’edizione odierna Corriere della Sera su un atteggiamento che ha scatenato più di qualche critica. Tanto che a difesa dei suoi tesserati interviene la Lazio, che fornisce, con un comunicato apparso sul sito ufficiale della società, aggiornamenti rispetto agli infortuni dei due calciatori. Lo Staff Medico della S.S. Lazio comunica che i calciatori Manuel Lazzari e Mattia ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 giugno 2022) Sui principali quotidiani di oggi trova spazio la presunta «fuga» didal ritiro della Nazionale italiana. Mancini aveva dichiarato, nella conferenza stampa di ieri, di essere stato sorpreso dalla loro richiesta di tornare a casa: non gli sembrava che fossero infortunati, eppure gliriferito di sentire dolore. «La Nazionale deve essere un privilegio e non un peso», tuona l’edizione odierna Corriere della Sera su un atteggiamento che ha scatenato più di qualche critica. Tanto che a difesa dei suoi tesserati interviene la, che fornisce, con un comunicato apparso sul sito ufficiale della società, aggiornamenti rispetto agli infortuni dei due calciatori. Lo Staff Medico della S.S.comunica che i calciatori Manuele Mattia ...

Lazio, tutto su Carnesecchi e Romagnoli: il punto sulle trattative

Oggi difende i pali dell'Under 21 e sogna il grande salto. Lotito e Tare devono trattare con l'Atalanta. La Lazio si è spinta a ridosso dei 10 milioni tentando di inserire una serie di bonus.

Enrico Sarzanini

Adesso è anche ufficiale: il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha firmato il prolungamento di contratto fino al 2025. Lo ha comunicato la società biancoceleste attraverso una nota ufficiale.